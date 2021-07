Sequestrati beni per 10 milioni a imprenditore dei Grande Aracri in Emilia Romagna

Per tali fatti il Falbo – proprietario dei terreni che passando da agricoli a edificabili avevano resa possibile l’operazione immobiliare di cui egli stesso sarebbe stato l’ideatore – e’ stato rinviato a giudizio per reimpiego di capitali illeciti con l’aggravante mafiosa. Il Tribunale di Bologna, condividendo le argomentazioni degli investigatori della Dia e della Direzione distrettuale antimafia, ha ritenuto sussistente la sproporzione tra i redditi dichiarati e i beni nella disponibilita’ dell’imprenditore, inquadrandolo quale “soggetto indiziato di appartenente all’associazione ‘ndranghetista operante in Emilia Romagna, quantomeno a partire dal 2003”. Al Falbo e’ stata applicata anche la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con divieto di soggiorno nel comune di residenza per un periodo di 5 anni.