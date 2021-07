Ryanair riprende il collegamento Lamezia Terme-Malta

Ryanair, la compagnia aerea n. 1 in Italia, ha annunciato oggi (2 luglio) che riprenderà il collegamento da Lamezia a Malta, operando due voli settimanali dal 4 luglio come parte dell’operativo estivo ’21 italiano di Ryanair.

L’operativo estivo ’21 di Ryanair da Lamezia, include oltre 70 voli settimanali verso 14 destinazioni, compreso un nuovo servizio estivo per Verona, operativo due volte alla settimana. Ryanair rimane impegnata a fornire connettività a Lamezia e si aspetta che il suo operativo estivo ’21 contribuirà a incrementare il traffico aereo nella regione e supporterà la ripresa dell’industria del turismo mentre i programmi di vaccinazione continuano e l’Europa riapre in tempo per l’alta stagione.

I passeggeri italiani possono prenotare un viaggio verso le destinazioni di vacanza, volando con le tariffe più basse e con la possibilità di usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” nel caso in cui i loro piani dovessero subire modifiche.

Per festeggiare Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe disponibili a partire da soli € 19,99, per viaggi fino a Ottobre 2021, da prenotare entro la mezzanotte del 4 luglio solo sul sito Ryanair.com.