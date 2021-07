Rischio idrogeologico, 760mila euro per un intervento a Terravecchia

Il presidente della Regione, Nino Spirlì, in qualità di commissario straordinario per la Mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria, comunica che sono stati autorizzati oggi, con apposito decreto a firma del soggetto attuatore, Pasquale Gidaro, il progetto esecutivo dell’intervento nel Comune di Terravecchia (Cosenza) e l’avvio delle procedure di gara.L’INTERVENTOL’intervento, per un importo di 759.050,85 euro, è stato finanziato a valere sulle risorse stanziate dal Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (delibera Cipe n.26/2016 “Fsc 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno” – Dgr 355/2017- Dgr 3/2018); il progetto esecutivo autorizzato prevede la realizzazione di opere di sistemazione idrogeologica del territorio comunale di Terravecchia.Nello specifico, l’intervento prevede la realizzazione di muri di sostegno su pali per il consolidamento e la messa in sicurezza del versante in dissesto, che interessa infrastrutture viarie e la sede cimiteriale.«LAVORO SOLERTE»«La nostra attenzione – dichiara il presidente Spirlì – continua a concentrarsi su tutti territori della Calabria. In questo caso a beneficiarne sono i cittadini di Terravecchia, che potranno far a visita ai propri defunti in piena sicurezza. Il lavoro di questo ufficio consente di intervenire con solerzia dove si registrano le maggiori criticità».