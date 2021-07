Regionali – Letta: “Molto fiducioso, Bruni candidatura migliore”

“Sono molto fiducioso, noi abbiamo una candidatura che è la migliore che ci possa essere per rilanciare la Calabria. Amalia Bruni, grande scienziata che opera in Calabria, che opera a Lamezia e che conosce tutto ciò che è necessario fare della Calabria una regione che riparte e che guarda al futuro su scala europea.

Questo per noi è la migliore garanzia”. A dirlo il segretario del Pd Enrico Letta a Gizzeria Lido insieme alla candidata presidente Amalia Bruni ed al commissario regionale del partito Stefano Graziano.

“Siamo determinati – ha aggiunto – abbiamo una coalizione larga e soprattutto c’è davanti a tutti il fallimento dell’attuale amministrazione regionale calabrese. Noi vogliamo voltare pagine e siamo in grado di farcela. Soprattutto il messaggio che diamo a tutti è che chi vuole cambiare, chi vuole voltare pagina, ha una sola scelta quella di votare per Amalia Bruni e credo che sia in questo momento un messaggio nazionale che vogliamo dare. Basta la Calabria considerata ai margini, in un angolo. La Calabria che ridiventa cuore di un messaggio nazionale di rilancio del Mezzogiorno”. (ANSA).