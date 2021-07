Promulgata legge regionale N.100/XI sulle visite ospedaliere tra degenti e familiari, Di Natale: “È vittoria di tutti”

Si terrà nella Città di Paola, domani venerdì 9 Luglio, dalle ore 21:00,

nella suggestiva location di Corso Roma, la presentazione della legge

regionale N.100/XI utile per disporre le visite, in condizioni

controllate e sicure, in ambito ospedaliero tra degenti e familiari. La

legge, approvata grazie al lavoro del vicepresidente della commissione

anti ‘ndrangheta, On. Graziano Di Natale, è stata pubblicata sul Burc

della Regione Calabria N. 54 dell’8 Luglio 2021. È ufficialmente la

prima legge in materia in Calabria.

L’incontro di Venerdì sera sarà moderato dal direttore de “Il Fatto di

Calabria”, Domenico Martelli.

Tra gli ospiti il dott. Ernesto Trotta, Assessore alle politiche sociali

del comune di Paola; il dott. Carmine Carpino, dirigente medico

dell’Azienda ospedaliera dell’Annunziata di Cosenza; Don Bruno Di

Domenico, parroco della chiesa del Ss. Rosario di Paola; Fausto Sposato,

presidente dell’ordine degli infermieri di Cosenza; la dott.ssa Katia

Gentile, dirigente Urp AO Annunziata di Cosenza. Significativa la

partecipazione all’evento del commissario straordinario dell’Asp di

Cosenza, dott. Vincenzo La Regina. La serata, arricchita anche dal

contributo via web dell’Avv. Vena, sarà allietata dalla musica del

Maestro violinista Manuel Arlia.

Concluderà l’agorà il Segretario-Questore dell’assemblea regionale della

Calabria, On. Graziano Di Natale. “Sono felice che la mia proposta,

redatta dal basso grazie anche al profuso impegno degli addetti ai

lavori, restituirà finalmente dignità e calore umano ai pazienti che

soffrono nel letto di un ospedale e ai familiari finora privati del

diritto di far visita ai propri cari a causa della Pandemia”. È il

commento del Consigliere Di Natale che così conclude: “Per ironia della

sorte la legge entrerà in vigore nel giorno della sua presentazione

pubblica.

Questa è la più bella pagina da raccontare fatta di solidarietà e tutela

dei diritti, non bisogna avere santi in paradiso per farli valere, bensì

servono impegno, forza e coraggio. È un passo storico per la Regione. È

la vittoria di tutti”.