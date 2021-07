Liste pulite Occhiuto: plauso di Saccomanno (Lega)

Grande soddisfazione della Lega per l’iniziativa dell’On. Roberto Occhiuto, candidato alla presidenza della Giunta Regionale per il centrodestra, tendente a garantire un serio controllo sulle liste elettorali, voluto fortemente dal partito di Salvini e sollecitato ripetutamente dal commissario regionale Saccomanno. La previsione del controllo preventivo delle liste da parte della Commissione parlamentare Antimafia consente la costruzione di un nuovo percorso che potrebbe rendere più libera la politica e la Calabria dalle lobby di potere e da quelle criminali. E’ noto a tutti che la ‘ndrangheta negli ultimi anni è riuscita ad inserirsi in tutti i gangli della società civile al fine di poter portare avanti i propri progetti di evidente malaffare. Quindi, una inclusione devastante nel tessuto sociale ed anche istituzionale che la politica finora non è riuscita a frenare. La battaglia portata avanti dal Commissario Saccomanno sin dal suo insediamento su tale problema fondamentale e per una nuova politica è stato accolto da tutta la coalizione del centrodestra ed è stato finalizzato con la proposta dell’On. Occhiuto e con quella avanzata anche dall’On. Ferro. Liste pulite che consentiranno una partecipazione massiccia delle persone per bene e che andrà a premiare sicuramente la meritocrazia e non più esponenti vicini alla ‘ndrangheta. Un vero sostanziale cambiamento che non solo potrà portare una ventata di novità, ma consentirà anche di cominciare ad affrontare i tantissimi problemi esistenti senza alcun condizionamento derivante da possibili appoggi al recepimento del consenso. Un centrodestra finalmente concreto e unito per una battaglia epocale.