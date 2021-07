Il 27 luglio presentazione avvio impianti sperimentali Diga Re di Sole in agro di San Giovanni in Fiore

Martedì 27 Luglio p.v. alle ore 11,00 a Catanzaro nella “Sala Oro” della Cittadella Regionale “Jole Santelli” si terrà la presentazione ufficiale dell’avvio degli impianti sperimentali della Diga Re di Sole sita nel comune di San Giovanni in Fiore (CS). Investire nella risorsa idrica per un’agricoltura con più reddito, territori sostenibili e sicuri per la transizione ecologica è l’impegno prioritario dei Consorzi di Bonifica e Irrigazione della Calabria. Una risposta al completamento delle opere irrigue che permetterà di diffondere un reticolo idrico che è strategico per l’agricoltura e che conferma che gli Enti di Bonifica sono “Contadini dell’acqua”.

Interverranno a spiegare i dettagli:

– Salvatore Gargiulo Presidente Consorzio Bonifica Bacini Meridionali del Cosentino

– Rocco Leonetti Direttore Consorzio Bonifica Bacini Meridionali del Cosentino

– Adelina D’Acri Ingegnere Responsabile

– Franco Aceto Presidente Coldiretti Calabria

Conclude:

– Gianluca Gallo Assessore Dipartimento Politiche Agricole