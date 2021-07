Guglielmo Merazzi è il nuovo presidente del CSV Calabria Centro

Quello che si è vissuto venerdì sin dalla mattina, è stato un momento epocale per il Centro Servizi al Volontariato di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia “Calabria Centro”. La prima assemblea elettiva, aperta ai soci dei tre territori unificati, è stata infatti l’occasione per conoscersi, confrontarsi, e riflettere sulle prospettive aperte dal Codice del Terzo Settore. A dare il “battesimo” ufficiale al nuovo CSV dell’area centrale della Calabria sono stati in tanti: l’assessore regionale alle Politiche Sociali, Gianluca Gallo, in primis, che si è ispirato al Piano Sociale Regionale, emanato con quindici anni di ritardo e già bisognoso di essere aggiornato, per allargare il campo alla necessità di supportare il mondo del volontariato attraverso il finanziamento di un progetto, finalizzato alla formazione di personale adeguato a collaborare nell’attività di co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo Settore come il Codice, all’articolo 55, prevede.

Sul ruolo sociale che i CSV rivestono nei territori, per la loro capacità di interpretare al meglio quelli che sono i bisogni, ha invece insistito la nuova presidente del Coordinamento Nazionale dei Centri di Servizio (CSVnet), Chiara Tommasini, alla sua prima “uscita pubblica” proprio in Calabria, anche se da remoto. Dopo la relazione di apertura del presidente uscente, Luigi Cuomo, in vista delle operazioni di voto per il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Garanti e l’Organo di Controllo al pomeriggio, è stata direttamente investita dal richiamo a fare rete del coordinatore della sede territoriale di Crotone, Filippo Sestito. Quest’ultimo ha ricordato le difficoltà incontrate lungo il percorso di unificazione, senza trascurare la situazione regionale costretta all’agonia, a causa di una costante desertificazione che condanna da decenni la popolazione e dell’aumento della povertà, che ha raggiunto numeri impressionanti durante la pandemia. Il volontariato ha più volte sopperito alle disattenzioni della Pubblica Amministrazione – che, pur attrezzandosi al riguardo, come ha avuto modo di