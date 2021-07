Esercito salva giovane calabrese, Spirlì: “Presenza rassicurante”

«La presenza dell’Esercito in Calabria è rassicurante non solo per la campagna vaccinale, ma anche per il pronto intervento sanitario. Ringrazio i militari che pochi giorni fa, a Taurianova, hanno prestato le prime cure a una tredicenne colta da malore mentre si trovava al mercato settimanale».È quanto dichiara il presidente della Regione, Nino Spirlì.«La giovane priva di sensi – aggiunge Spirlì – è stata prima soccorsa sul posto e poi è stata accolta nel centro vaccinale dove sono proseguite le manovre rianimatorie. Successivamente, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Polistena, ma nel frattempo si è rivelato davvero prezioso il lavoro del tenente medico Mariaelena Malvasi e dei marescialli Antonio Delle Grazie e Vincenzo Turco. Ringrazio di cuore il tenente Malvasi e i marescialli Delle Grazie e Turco per aver salvato la vita alla mia giovane corregionale ed estendo il ringraziamento per l’operoso impegno messo in campo per la campagna vaccinale anti-Covid. E ancora: grazie all’Esercito, al personale sanitario del centro vaccinale di Taurianova, ai carabinieri e a tutti coloro che hanno contribuito a salvare la vita della tredicenne colta da malore».