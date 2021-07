De Magistris: “Libereremo la Calabria dal malaffare”

“Dopo il ritiro dell’avventura della sventura della Ventura, faccio un appello alle persone perbene, tante, che militano nel pd e nei 5S: non rimanete schiavi del sistema e venite a sostenere con noi la rivoluzione per la Calabria. Noi garantiremo con onestà ed autonomia, governabilità, sviluppo, diritti, giustizia sociale, lotta al crimine organizzato. La Calabria merita amore e rispetto, non intrighi di palazzo e compromesso morale. Ora è il tempo di scrivere la storia ed ognuno di noi la può scrivere. Ad ottobre noi libereremo la Calabria dal malaffare. Chi vota per noi sceglierà la libertà, chi vota per il sistema sceglierà la sudditanza.” Lo afferma il candidato presidente della Regione Calabria Luigi de Magistris