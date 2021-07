De Magistris: “Commissariamento sanità in Calabria, 15 anni sono stati un furto al diritto alla salute del popolo calabrese”

“La Corte Costituzionale boccia il Commissariamento della sanità in Calabria per come concepito da PD, 5S e centro destra in questi anni. 15 anni di commissariamento sono stati il furto del diritto alla salute del popolo calabrese. Un gioco truffaldino delle tre carte sulla pelle delle calabresi e dei calabresi, che pagano le tariffe più alte per i servizi più inadeguati per colpa di una politica indegna. Adesso basta ! Appena il popolo ci darà l’onore e l’onere di governare sarà la fine per questo sistema e i diritti torneranno ad essere diritti per tutte e tutti a cominciare proprio da quello alla salute. Solo persone oneste, libere, autonome, competenti e coraggiose possono ridare dignità alla sanità in Calabria.“

Lo afferma il candidato Presidente della Regione Calabria Luigi de Magistris