Catanzaro – Rinviato a martedì intervento Sorical, domani niente disagi idrici

Sorical, a seguito della comunicazione già diramata nella mattinata, ha inviato un nuovo avviso al Comune di Catanzaro per rendere noto che l’intervento sull’impianto di Santa Domenica, programmato per domani, a causa delle avverse condizioni meteo previste, è stato rinviato a martedì 27 luglio. Pertanto, nella giornata di domani non si verificheranno disagi per l’erogazione idrica in città.