Catanzaro – Dal 12 luglio al via le domande per il servizio mensa scolastica

Attraverso un apposito avviso pubblico consultabile sul portale del Comune, sono state rese note le modalità operative per la presentazione delle domande per il servizio mensa anno scolastico 2021/2022. Lo afferma l’assessore alla pubblica istruzione, Concetta Carrozza, specificando che le istanze potranno essere presentate dal 12 luglio, tramite la piattaforma “dema” raggiungibile sempre dal sito del Comune. La prenotazione giornaliera dei pasti potrà essere effettuata mediante un’app mobile, le cui istruzioni saranno pubblicate il prossimo 13 settembre, mentre l’avvio del servizio mensa è fissato per il 27 settembre. Nell’avviso predisposto dal settore pubblica istruzione, diretto da Simona Provenzano, viene evidenziato che “in caso di ISEE in corso di validità pari o inferiore a 2mila euro, si avrà diritto all’esenzione del servizio mensa. Al fine di mantenere il regime di esenzione anche per l’anno solare successivo alla presentazione dell’istanza, il genitore o chi ne fa le veci dovrà presentare l’ISEE, se pari o inferiore a 2mila euro, entro e non oltre il 31 gennaio, a mezzo e-mail all’indirizzo assessorato.pisport@comune.catanzaro.it. La mancata presentazione del modello ISEE nel termine previsto, comporta la decadenza dal regime di esenzione, e il conseguente pagamento dei pasti”.