Amalia Bruni è la candidata alla presidenza della Regione per il centrosinistra

Amalia Bruni è la candidata del centrosinistra e del M5s alla presidenza della Regione Calabria. “Ho deciso di partecipare per innescare un riscatto, cambiando l’assioma secondo cui tanto è inutile provarci”, ha detto la scienziata. “Sanità, giovani, lavoro e formazione, ambiente e turismo. Queste saranno le mie priorità. Non siamo solo una coalizione ma una grande squadra unita per cambiare la Calabria”, ha dichiarato spiegando il suo programma.