Aeroporti, Filt-Cgil: “La Sacal annuncia il pagamento degli stipendi, ma non basta”

“Rimangono – si legge ancora nella nota della Filt-Cgil – ancora molte difficoltà nel confronto appena avviato con la Sacal: il passaggio dei part time a full time, altri stagionali che possono essere chiamati, la presentazione del Piano industriale del sistema aeroportuale calabrese e l’individuazione dei fattori ulteriori di sviluppo per il rafforzamento dell’aeroporto internazionale di Lamezia, il recupero del progetto della nuova aerostazione di Lamezia ed altre importanti questioni che saranno approfondite nella conferenza stampa che Filt e Cgil hanno indetto per il prossimo 15 luglio. La battaglia per il rafforzamento dello scalo di Lamezia, per quello di Crotone e Reggio, è solo all’inizio e necessita di un largo coinvolgimento sociale e popolare.