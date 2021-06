Strategie aree interne, Giunta approva Apq per tre zone della Calabria

La Giunta regionale della Calabria, su proposta del presidente, Nino Spirlì, ha approvato le Strategie nazionali aree interne (Snai) e gli schemi di Accordo programma quadro per il Versante ionico Serre, la Presila crotonese e cosentina e l’area Grecanica.L’Accordo di partenariato ha previsto, in ciascuna delle tre aree, il finanziamento di Strategie locali volte ad assicurare, a favore delle comunità coinvolte, un miglioramento dei servizi essenziali di istruzione, salute e mobilità, nonché a innescare processi di sviluppo per mezzo del sostegno e della rigenerazione delle economie locali, attraverso il concorso dei fondi Sie (Fesr, Fse, Feasr) e dell’intervento nazionale (finanziato, in fase di avvio, con legge di bilancio 2018), integrati, eventualmente, con altri fondi della programmazione nazionale.