Regionali: il tour elettorale di Tansi per questo weekend si sposta nel catanzarese

Prosegue senza sosta il tour elettorale di Carlo Tansi, leader di Tesoro Calabria, con l’intento di spiegare alla gente il suo progetto di governo di cambiamento per la Calabria e soprattutto ascoltare le istanze dei cittadini.

Dopo aver toccato l’area della Locride nello scorso weekend, nel prossimo fine settimana Tansi e il suo staff, con candidati e sostenitori al seguito, si sposterá nell’area del catanzarese.

Una due giorni concentrata tra Catanzaro, Soverato e l’area della Sila, dove Tansi incontrerà cittadini e sostenitori oltre a visitare realtà imprenditoriali e commerciali del territorio.

Sabato 5 alle ore 11.30, Tansi sarà a Catanzaro, in corso Mazzini nella piazzetta della Libertà, dove incontrerà l’associazione dei commercianti ed operatori economici. Tema dell’ incontro, il momento di forte crisi che stanno attraversando queste categorie a causa della pandemia. I mancati ristori da parte del Governo e della Regione, hanno ridotto questi lavoratori sull’astrico. Quali le proposte al riguardo e quali gli interventi necessari, da inserire nel programma di governo di Tesoro Calabria.

Alle 16.00, il geologo, si sposterà nei boschi della Sila, all’altezza della diga del lago Passante, dove insieme a degli esperti in materia, lancerà un appello di intervento, immediato, per risolvere l’annoso problema della cosiddetta “Processionaria dei Pini”. Questo lepidottero attacca tutte le specie del genere Pinus arrivando a mangiare interamente gli aghi, necrotizzandoli e disseccandoli.

Emerge, dunque, un grande problema per le formazioni forestali dell’altopiano silano, caratterizzato, in gran parte della sua superficie, dalla presenza del pino laricio. Tutto ciò per gli operatori turistici è fonte di forte preoccupazione per il danno economico e non solo che deriverebbe dalla morte lenta e inesorabile di un patrimonio forestale unico in Europa.

Prosegue alle 17.30 un incontro con tour operetor e associazione “Meteo-Presila” , operatori del turismo e cittadini nell’area del Villaggio Mancuso.

Per quanto riguarda la giornata di Domenica 6, Tansi alle ore 9.30 si sposterà a Soverato Superiore dove, in occasione del V centenario dalla realizzazione, si fermerà ad ammirare il gruppo marmoreo della Pietà del Gagini, presso la Chiesa Matrice “Maria SS. Addolorata.

Seguirà, alle 11.00 un importante appuntamento nel centro storico presso “U Chianu” con simpatizzanti e imprenditori

Per le 16.00 il leader del Movimento si recherà a Soverato, presso il Lido lo Squalo, per un importante appuntamento con la Pro Loco cittadina e imprenditori balneari.

Tutti gli incontri si svolgeranno all’aperto e nel pieno rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa antiCovid.