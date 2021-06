Regionali Calabria, Di Natale: “Adesso basta. La Calabria ha bisogno di uno scatto d’orgoglio dei più giovani”

“Avevo annunciato che non sarei stato a guardare e così sarà.

In questi mesi ho condotto battaglie contro il sistema sanitario

deficitario, contro i diritti negati, contro una classe politica

conservatrice delle postazioni di potere.

Tutte queste lotte non possono restare un vecchio ricordo. Semmai

rappresentano un punto di partenza per quanti, come me, si sono seccati

di una politica inconcludente, dove continuano a proporsi come

alternativa coloro i quali hanno portato la nostra regione ad occupare

gli ultimi posti in tutte le classifiche.” Lo afferma il

Segretario-Questore dell’assemblea regionale della Calabria, On.

Graziano Di Natale, tracciando il momento del centrosinistra calabrese

in vista delle ormai prossime consultazioni.

“È arrivato il momento -prosegue il Consigliere nella propria disamina-

di respirare, e far respirare un fresco profumo di libertà ai Calabresi.

Libertà da una politica dove tutti attendono le decisioni calate

dall’alto”.

Il Vicepresidente della commissione regionale contro la ‘ndrangheta,

afferma inoltre:

“Io sogno e credo che le cose possono cambiare.

La mia elezione al Consiglio regionale è stata frutto del lavoro di

ragazzi e ragazze che dal basso hanno conquistato la fiducia di tanti

cittadini.

Quella fiducia non la tradiremo mai. Per queste ragioni chiamerò a

raccolta giovani e non che hanno voglia di respirare e far respirare

quel fresco profumo di libertà che qualcuno ostacola in tutte le

maniere.

Serve una nuova strada dal basso -conclude- una rivoluzione di idee e di

uomini.

Basta litanie, basta pastrocchi.

Voglio interpretare il sentimento di quanti non trovano lo spazio

necessario per affermare che siamo stanchi. È arrivato il momento di non

subire ma agire. Serve una migliore Calabria”.