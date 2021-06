Open Vax Days il 26 e 27 giugno, Graziano Di Natale: “Inspiegabile esclusione dell’Hub vaccinale di Paola”

“Sebbene plauda ad iniziative utili ed incisive come quella del Vax Days

previsto per il 26 e 27 giugno, allorquando i cittadini potranno

immunizzarsi senza dover attingere alla prenotazione sulla piattaforma

informatica, semplicemente recandosi ad uno dei centri vaccinali

stabiliti, mio malgrado, al fine di rendere più fruibile il servizio,

sono intervenuto per affrontare alcuni aspetti deficitari da non

sottovalutare. A tal fine ho intercorso un pacato confronto con il

dirigente del dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria,

dott. Varone”. È quanto afferma il Segretario-Questore dell’assemblea

regionale della Calabria, Graziano Di Natale, che così prosegue: “Senza

voler creare futili polemiche, ho reso noto al dott. Varone perplessità

su alcune scelte logistiche. Nello specifico -sottolinea- dando seguito

alla mozione N.89 del 28/05/2021, credo che le operazioni di

inoculazione, tenuto conto del caldo torrido, debbano tenersi dalle

19:00 alle 22:00, in prima serata, facilitando il lavoro degli addetti

ai lavori e dei cittadini altrimenti costretti a dover fare file e ad

esser vaccinati sotto il sole cocente”. Il Vicepresidente della

commissione regionale contro la ‘ndrangheta commenta inoltre il criterio

di individuazione dei centri vaccinali: “Vengo messo a conoscenza del

fatto secondo cui l’esclusione del palatenda di Paola, Hub regionale sul

Tirreno Cosentino alla pari di quello di Scalea, sarebbe stata sancita

dal direttore del distretto sanitario. Ritengo tutto ciò -conclude-

motivo di grande disagio per i residenti del Tirreno Cosentino. Auspico

un ripensamento con conseguente reinserimento dell’Hub Paolano. Resto in

attesa di ulteriori comunicazioni”.