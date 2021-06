Linea ferroviaria Jonica. Graziano Di Natale presenta mozione alla Regione Calabria

“Con Mozione N.96, del 21/06/2021, ho chiesto alla Giunta Regionale

della Calabria e al Presidente f.f. di impegnarsi per la linea

ferroviaria Jonica valutando la fattibilità o meno dell’attivazione di

un numero di corse adeguate e sufficienti per il collegamento di tutte

le aree più isolate dell’hinterland con la stazione di Sibari. Il tutto

sfruttando la linea ferroviaria Sibari-Metaponto. La mia proposta è

stilata per porre finalmente fine alle grandi difficoltà che i cittadini

dell’alto Ionio vivono quotidianamente”. È l’ennesima azione concreta

del Segretario-Questore dell’assemblea regionale della Calabria,

Graziano Di Natale. Al termine di un prezioso lavoro redatto in sinergia

con i cittadini dell’Alto Ionio, il Consigliere regionale di

opposizione, afferma: “Da troppo tempo i residenti fanno i conti con i

disagi legati all’insufficienza di collegamenti con la stazione

ferroviaria di Sibari, capolinea dell’alta velocità. La linea

ferroviaria Sibari-Metaponto risulta essere del tutto isolata dal

momento che non vi sono treni che consentono il collegamento con l’alta

velocità, inoltre -sottolinea- il suddetto tratto risulta essere

predisposto per ospitare l’alta velocità con linee elettrificate e

stazioni in buone condizioni per l’accoglienza dei passeggeri. Risultato

dunque quasi superfluo asserire che questa situazione, oltre a creare

evidenti disagi ai passeggeri, preclude molte possibilità all’intero

territorio della sibaritide. Aspetto, questo, inaccettabile”.

Il Vicepresidente della commissione regionale contro la ‘ndrangheta

rende noto di seguito: “Questa zona può essere considerata ad alta

vocazione turistica dal momento che rappresenta il centro più importante

della Magna Grecia. Il parco archeologico ed il Museo archeologico

rivestono grande importanza storica così come anche le altre attrazioni

naturali estese in tutta la piana e nell’entroterra. Pertanto, atteso

che l’implementazione dei collegamenti ferroviari potrebbe porre fine ad

un grave disagio ed allo stesso tempo sostenere l’offerta turistica

della zona, sono pronto a perorare la causa, annunciando sin da subito

il mio massimo impegno. Chiedo quindi – conclude – alla Regione Calabria

di attivarsi immediatamente, accogliendo la mia proposta, in sinergia

con gli organi di competenza. La Sibaritide merita rispetto. Bisogna

investire per garantire servizi e per favorire il rilancio turistico del

territorio. Per questa serie di ragioni sulla vicenda non sono disposto

ad indietreggiare di un millimetro. Chiedo alla maggioranza di Governo

uno scatto d’orgoglio quanto mai importante”.