I festival di cinema si incontrano a Giffoni: dalla Calabria anche Gianvito Casadonte con il Mgff

Anche la Calabria con il Magna Graecia Film Festival di Catanzaro, e il suo fondatore Gianvito Casadonte, all’incontro tra i rappresentanti di circa 200 festival e manifestazioni cinematografiche di tutto il Paese, promosso dal direttore di Giffoni, Claudio Gubitosi. L’intento dell’iniziativa è stato quello di avviare una nuova e solida collaborazione tra le principali realtà del settore, creando le basi di una rete per ripartire insieme, dopo l’emergenza covid, nel segno della cultura. Dal confronto tra i partecipanti verrà prodotto un documento finale per avviare un confronto con il Ministero e con tutte le istituzioni sui territori per il futuro del cinema.

“Sono felice di essere stato in un posto magico – commenta Casadonte -. Ho sempre ammirato Claudio Gubitosi, un vero genio che ha saputo creare un evento diventato un punto di riferimento nazionale e internazionale nel mondo dei Festival cinematografici. E’ stato entusiasmante confrontarsi con Gubitosi sugli indirizzi di politica culturale da assumere in questo periodo storico. La sua grande umiltà nell’ascoltare tutti i presenti e nel mettere a disposizione la propria esperienza, può davvero rappresentare un valore aggiunto per costruire nuovi progetti e nuove sinergie in ogni realtà locale”.