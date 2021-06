Graziano Di Natale: “Bene i vaccini per i maturandi e per i docenti dal 5 e 6 Giugno. Adesso accelerare con il Vax Night. Mettere in sicurezza i più giovani”

“In prossimità della stagione estiva, preventivamente avevo espresso la

necessità di mettere in sicurezza i più giovani, senza dimenticare

anziani e fragili.

Un primo passo in avanti è stato fatto”. Lo afferma il Consigliere

Regionale, Graziano Di Natale, Vicepresidente della commissione

regionale contro la ‘ndrangheta, che così prosegue:

“Accolgo positivamente l’impegno assunto e portato avanti nella campagna

vaccinale dalla protezione civile calabrese la quale, unitamente alla

Regione e alla struttura commissariale, ha annunciato un week-end per la

vaccinazione dei maturandi e dei docenti. Infatti, dando seguito anche

alle mie richieste, il 5 e il 6 Giugno i maturandi e i docenti potranno

presentarsi nei vari punti vaccinali, distribuiti su tutto il territorio

regionale, senza bisogno di prenotazione ma solo muniti di un modello di

autocertificazione che attesti la propria condizione (firmata dai

genitori in caso di minore) e la copia di un documento di identità

allegato.

Stessa cosa dal 7 giugno per chi dovrà sostenere l’esame di terza

media”.

Il Segretario-Questore dell’assemblea regionale della Calabria traccia

la linea da seguire e lancia l’ennesimo monito alla Regione: “Apprezzo

davvero che la campagna di immunizzazione abbia ingranato, finalmente,

una marcia in più nonostante qualche defezione. Il buon andamento

attuale è frutto anche delle nostre denunce e delle nostre proposte. Il

passo successivo – conclude- quale azione improrogabile per i cittadini,

sarà il Vax Night, per implementare nei giovani, la somministrazione del

vaccino e trascorrere quindi l’estate in sicurezza. Resto fiducioso in

attesa di un responso dai colleghi Consiglieri”.