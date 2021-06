FlixBus in Calabria: nuove tratte per l’estate

Belvedere Marittimo, Cetraro Marina, Guardia Piemontese, Paola, Fuscaldo e Amantea.

Completano il quadro, in provincia, i collegamenti attivi con vari comuni della Valle del Crati, come Rende, Tarsia e Spezzano Albanese, località dell’area silana quali Acri, San Demetrio Corone e San Giorgio Albanese, mete rinomate della costa ionica come Corigliano, Rossano e Sibari e piccoli centri dell’area del Pollino, quali Firmo e Mormanno.

Nel Catanzarese: parte la tratta Catanzaro-Roma. Lamezia Terme sempre più un nodo strategico

Partono le connessioni fra Catanzaro e Roma: da oggi, il capoluogo di regione sarà collegato con la Capitale fino a quattro volte al giorno, anche di notte. Raggiunta la stazione di Tiburtuna, sarà inoltre possibile rimettersi in viaggio verso un gran numero di destinazioni in tutta Italia e perfino all’estero, in virtù delle tantissime interconnessioni possibili con rotte nazionali e internazionali.

Allo stesso tempo, la società consolida la presenza a Lamezia Terme con nuovi collegamenti per città come Roma, Milano, Torino, Genova, Bologna e Firenze, confermandone la funzione di nodo strategico nella propria rete in Calabria sulle rotte che collegano la regione con il centro-nord, oltre che su quelle che la connettono con le altre aree dell’Italia meridionale.

Particolarmente rilevanti per l’estate, infine, sono i collegamenti inaugurati tra le località balneari di Botricello, Cropani e Sellia Marina e Roma e Perugia, appositamente studiati per agevolare l’arrivo dei bagnanti dal centro Italia, supportando attivamente la ripresa del turismo balneare in quest’area della regione.

Nel Crotonese: collegate Cutro e otto località costiere, da Torretta Crucoli a Steccato di Cutro

Salgono a nove in tutto i centri collegati in provincia, dove FlixBus già collega Crotone e le mete balneari di Strongoli Marina, Torre Melissa, Cirò Marina e Torretta Crucoli con importanti città italiane come Roma, Milano, Napoli, Genova, Bologna, Firenze e Venezia. Alle fermate attive si aggiungono ora quelle di Isola di Capo Rizzuto, Le Castella e Steccato di Cutro, raggiungibili da Roma e Perugia, e quella di Cutro, connessa con numerose destinazioni del nord Italia, tra cui Milano, Bergamo, Brescia, Parma, Reggio Emilia e Modena.

Nel Vibonese: da Vibo Valentia verso nuove città del nord Italia

Anche Vibo Valentia assiste a un incremento dei collegamenti con le altre regioni: alle tratte già attive verso città come Messina, Catania, Roma, Firenze, Bologna, Milano e Torino si aggiungono infatti ora quelle con altre importanti destinazioni italiane, come Genova e Trieste, oltre che centri di medie dimensioni come Treviso, Ferrara, Udine e Pordenone.

Nel Reggino: si ampliano i collegamenti tra la provincia e il centro-nord

Novità anche nel Reggino, dove FlixBus collega Reggio Calabria, Villa San Giovanni,