Coronavirus – In Calabria aperte preadesioni per non residenti

Sul portale dedicato la Protezione civile della regione ha annunciato che è attiva la preadesione per i cittadini non residenti in Calabria sul sito: www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

La Protezione civile dichiara che “qualora il cittadino non riuscisse ad accedere alla piattaforma, il sistema mostrerà una finestra pop up informativa e consentirà all’utente di effettuare la preadesione mediante il pulsante ‘Richiedi Abilitazione’. I propri dati verranno verificati nelle 24-48 ore. Successivamente, si potrà accedere alla piattaforma ed effettuare la prenotazione per la vaccinazione”.

Tra l’altro, per agevolare la campagna vaccinale in Calabria, è stata attivata la procedura per utenti iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero), utile soprattutto per i migranti calabresi che rientrano nella Regione per le vacanze estive. Naturalmente, anche in questo caso sarà necessaria la preadesione. I dati inseriti, poi, verranno verificati nell’arco di 24-48 ore.