Coronavirus: in Calabria 61 nuovi positivi (+27 su Reggio e provincia)

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 886934 (+2.612).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 67758 (+61) rispetto a ieri.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 963 (34 in reparto, 3 in terapia intensiva, 926 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 9102 (8963 guariti, 139 deceduti)

– Cosenza: CASI ATTIVI 6422 (67 in reparto, 4 in terapia intensiva, 6351 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 16172 (15628 guariti, 544 deceduti)

– Crotone: CASI ATTIVI 175 (16 in reparto, 0 in terapia intensiva, 159 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6295 (6198 guariti, 97 deceduti)

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 890 (57 in reparto, 6 in terapia intensiva, 827 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21867 (21543 guariti, 324 deceduti)

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 207 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 199 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5261 (5171 guariti, 90 deceduti).

Un decesso avvenuto presso l’AOU Mater Domini è stato inserito nell’ASP di provenienza (Crotone).