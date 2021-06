Assorbox: il service del Soroptimist per alimentare la solidarietà femminile

Nel terzo millennio il ciclo mestruale può essere ancora un impedimento sociale. Se da un canto i pregiudizi culturali che fino a non troppo tempo fa vedevano la donna mestruata come fonte di impurità sono andati via via scomparendo, dall’altro il prezzo degli assorbenti è troppo elevato e rischia di essere elemento che addirittura incide sulla diserzione scolastica delle ragazze che vivono in famiglie non agiate.

<<L’emergenza Covid-19 – afferma Adele Manno, presidente del Soroptimist International di Catanzaro – ha ulteriormente impoverito molte famiglie. A fronte di tale situazione abbiamo deciso di donare delle “Assorbox” a due scuole della città. Sulla box c’è scritto, “Lascia se puoi, prendi se hai bisogno”. Tutto ciò per alimentare sin da piccole la solidarietà femminile. Se condividi la stessa esperienza, e ti rendi conto che la tua compagna di banco è in difficoltà, diventa un imperativo morale aiutarla.>>

<<Ringrazio – aggiunge Manno – le dirigenti scolastiche, Maria Riccio dell’Istituto Comprensivo Casalinuovo, e Cinzia Emanuela De Luca, dell’Istituto Comprensivo Don Milano, per la sensibilità dimostrata e la disponibilità ad organizzare degli incontri, che verranno tenuti durante il nuovo anno scolastico, volti a favorire un corretto approccio all’argomento, spesso vissuto con vergogna e forte senso di disagio tra le ragazzine.>>

E’ intervenuta l’Associazione Mogli Medici Italiani, sezione di Catanzaro, sempre vicina alle iniziative di solidarietà sul territorio, rappresentata per l’occasione dalla tesoriera Antonella Zappia Esposito.

L’evento, per l’alto valore sociale, è patrocinato dal comune di Catanzaro e l’assessore alla Pubblica Istruzione ed alle Pari Opportunità, Nuccia Carrozza, che ha partecipato alla cerimonia di consegna, ha evidenziato l’importanza che la scuola tenga le porte aperte alla collaborazione e al confronto con le realtà associative. Presente anche la consigliera del Soroptimist, Marcella Crudo.

Il service è stato attuato con il contributo di Elisabetta Vigliante, le assorbox sono state realizzate da Cinzia Cantaffio, il progetto grafico è stato curato da Cristina Segura Garcia, tutte socie del Soroptimist.