VotoSanoDaLontano, Il Pd Calabria sostiene la proposta di legge

Il Partito Democratico della Calabria aderisce alla campagna #VotoSanodaLontano promossa dal Collettivo Valarioti e sostiene la proposta di legge per garantire il diritto di voto ai fuori sede. L’iniziativa delle ragazze e dei ragazzi del Collettivo Valarioti ha riportato al centro del dibattito pubblico locale e nazionale il tema della partecipazione democratica, già condizionata da difficoltà che hanno limitato l’effettivo esercizio del diritto di voto e oggi ulteriormente messa in crisi dalla situazione pandemica.

Il dato delle ultime elezioni regionali ha confermato ancora una volta la mancata partecipazione al processo democratico di una intera generazione di calabresi. La consultazione del prossimo autunno sarà fondamentale per scegliere il percorso che la Calabria seguirà nel prossimo decennio. Deve essere questa la grande opportunità da cogliere per rappresentare istanze ed energie nuove. Il Partito Democratico sostiene con convinzione questo impegno con l’obiettivo di rendere pienamente effettiva la possibilità di partecipare al voto in tempo utile per le prossime elezioni regionali e amministrative.