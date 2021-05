Vaccini, Spirlì: “Consentire il richiamo anche in vacanza in regioni diverse”

«Io, insieme anche ad altri presidenti di Regione, stiamo chiedendo che eventualmente si possa immaginare di fare il richiamo anche nelle nostre regioni mentre si è in vacanza e poi andare a compensazioni per le eventuali dosi di vaccino in un secondo momento. Non si può adesso bloccare la prima industria italiana». Lo ha detto il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, intervenendo a Mattino Cinque, su Canale 5.

«Gli italiani – ha aggiunto Spirlì – hanno patito abbastanza: commercianti, albergatori, ristoratori, tutto il personale che lavorano in quella filiera lunghissima, anche coltivatori, pescatori, perché si muovono i ristoranti e si muove tutto l’indotto, si muove l’industria dei vini, degli oli. Non si può stare costantemente stare sotto quel masso in attesa che passi la piena. Io ritengo che in questa fase bisogna essere un po’ più elastici. Sono sicuro che il generale Figliuolo, che peraltro della Calabria è un buon amico perché l’Esercito ci ha dato e ci sta dando una grossissima mano per la campagna di vaccinazioni facendo un lavoro immenso insieme ai nostri medici, capirà – ha osservato il presidente facente funzioni della Regione Calabria – che questa fase non la possiamo perdere, assolutamente».