Transizione ecologica, webinar Pd con Chiara Braga

“La sfida della transizione ecologica” è il tema del secondo webinar promosso dal Partito democratico della Calabria in programma mercoledì prossimo, 5 maggio alle ore 18,00. L’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del partito. “Sarà l’occasione – spiega il commissario regionale Stefano Graziano, che aprirà i lavori – per confrontarsi su azioni, obiettivi e sinergie per lo sviluppo della Calabria. Sotto la bandiera della transizione ecologica ci sono temi di primaria importanza come le azioni per il clima e lo sviluppo sostenibile, la gestione della risorsa idrica e la depurazione, i progetti di bonifica e il ciclo integrato dei rifiuti”. L’incontro vedrà la partecipazione di Silvio Greco, direttore dell’istituto nazionale di biologia ‘Anton Dorhn’; Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria; Alessandro Russo, vicepresidente nazionale Utilitalia e Nicola Irto, Candidato alla presidenza della Regione Calabria. Chiuderà i lavori Chiara Braga, responsabile transazione ecologica del Partito democratico. L’evento sarà moderato dalla giornalista Emanuela Martino.