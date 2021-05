Somministrazione vaccini anti-covid nelle farmacie. Di Natale interroga la giunta Regionale: “Ritardo inaccettabile”

“Mediante interrogazione a risposta immediata ho inteso chiedere al

Presidente f.f. e alla Giunta della Regione Calabria di conoscere motivi

e dinamiche alla base del mancato seguito al protocollo sottoscritto

dalla Regione con Federfarma Calabria secondo cui si sarebbe dovuto

provvedere all’inoculazione del vaccino anti-Covid anche nelle

farmacie”. Lo dichiara il Consigliere regionale di opposizione, Graziano

Di Natale, a seguito della mancata attivazione di un servizio ritenuto

fondamentale nella lotta alla pandemia. “A seguito dell’accordo -spiega

il vicepresidente della commissione regionale contro la ‘ndrangheta- fra

il Governo, Federfarma e Assofarm, per la somministrazione delle fiale

anti Sars CoV-2 da parte di farmacisti, in data 19.04.2021, la Regione

Calabria, recependo l’imput governativo, ha sottoscritto, a sua volta, i

protocolli d’intesa che definiscono le modalità di coinvolgimento di

farmacisti, pediatri e odontoiatri nella campagna regionale di

vaccinazione anti-Covid. Stando a quanto siglato con Federfarma

Calabria, le farmacie avrebbero dovuto provvedere all’organizzazione

logistica di veri e propri punti di vaccinazione”.

Il Segretario-Questore dell’assemblea regionale della Calabria, dopo

aver intercorso molteplici incontri con gli addetti ai lavori, continua

nella propria disamina: “Purtroppo, ad oggi, molte farmacie aderenti

all’iniziativa non sono ancora operative per la somministrazione

dei vaccini, sebbene la maggior parte dei farmacisti siano stati già

opportunamente formati al fine di predisporre le attività necessarie per

la somministrazione delle dosi, come stabilito nel protocollo stesso”.

Di Natale conclude con un’accorato appello non prima di aver espresso il

proprio scetticismo sull’inspiegabile stallo: “Si tratta di un ritardo

inaccettabile per il quale chiedo alla giunta di attivarsi

immediatamente fornendo risposte concrete ai Calabresi. Non resterò in

silenzio. Vaccinare più persone, nel minor tempo possibile, è unica

fonte di speranza per la nostra regione, unitamente al rispetto delle

norme anti-covid in vigore. La campagna vaccinale ha bisogno di una

spinta propulsiva che risulti decisiva. Auspico che i Calabresi possano

vaccinarsi anche nelle farmacie, e resto vigile in attesa di risposte

chiare da chi è deputato al governo di un territorio sferzato

dall’emergenza sanitaria”.