RISCHIO IDROGEOLOGICO, 546MILA EURO PER STRADA COMUNALE GASPERINA

«È stato sottoscritto oggi il contratto d’appalto per i lavori di consolidamento e risanamento ambientale della strada S. Maria del Comune di Gasperina, per un importo di 546mila euro».Lo comunica il presidente della Regione, Nino Spirlì, in qualità di commissario straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria.A siglare il contratto, nella Cittadella regionale “Jole Santelli” di Catanzaro, il soggetto attuatore, Pasquale Gidaro, e l’impresa di costruzioni “Scivoletto Geom. Giulio”.

L’INTERVENTOL’intervento è stato finanziato a valere sulle risorse stanziate dal Patto per lo sviluppo della Regione Calabria (delibera Cipe n.26/2016 “Fsc 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno” – Dgr 355/2017- Dgr 3/2018). Le opere in progetto consentono di far fronte alle condizioni morfo-evolutive del versante comunale in frana, al fine di mettere in sicurezza la via S. Maria e parte del cimitero comunale. L’intervento di consolidamento prevede la realizzazione di una paratia di pali trivellati di grande diametro ancorati in testa con tiranti attivi e la razionalizzazione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche superficiali.Sono previste, inoltre, opere di mitigazione dell’impatto ambientale e il ripristino della pavimentazione della sede stradale danneggiata. L’importo contrattuale, al netto del ribasso di aggiudicazione pari al 30,816%, ammonta a 546mila euro. Il tempo utile per ultimare i lavori in appalto è fissato in 158 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

IL COMMENTO DI SPIRLÌ«Ero sicuro che avremmo cambiato passo, in un settore di fondamentale importanza per tutta la Calabria. La Regione – afferma il presidente Spirlì – ha l’obbligo di intervenire con rapidità e competenza in tutti i territori che lo richiedono. L’ingegnere Gidaro sta dimostrando una competenza, una dedizione e una capacità di analisi fuori dal comune: tutto quello che, esattamente, mi aspettavo da lui».