Protezione Civile Calabria:” Eccessive richieste per le vaccinazioni a domicilio. Previsti controlli”

Nelle ultime ore si è registrato un boom di prenotazioni per gli over 50. Nelle ultime 24 ore sono giunte sulla piattaforma 32500 richieste che abbracciano la fascia d’età dai 50 ai 69 anni.

Si sottolinea che per queste categorie è prevista la somministrazione del vaccino Astrazeneca, salvo incompatibilità risultanti in fase di anamnesi. In questo caso si provvederà ad una nuova prenotazione.

Inoltre, si evidenzia il ricevimento di oltre 40 mila richieste per le vaccinazioni a domicilio. Un numero eccessivo rispetto alle reali esigenze del territorio. Si ricorda che gli aventi diritto, in questo caso, sono i soggetti non deambulanti e con certificata impossibilità allo spostamento. Le istanze saranno soggette a controllo da parte delle autorità competenti e, di fronte alla presenza di dichiarazioni mendaci, saranno previste sanzioni.

Si ricordano le modalità di prenotazione: attraverso la piattaforma www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it., oppure chiamando al numero verde 800 00 99 66 o mandando sms al 339-9903947 per essere ricontattati.

Per info si può chiamare il centralino dedicato della Protezione Civile: 0961 789775 o mandare una mail a comunicazione.vaccini@regione.calabria.it