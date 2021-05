Pitaro: “Inaccettabili i ritardi nel pagamento delle indennità al personale del Pugliese-Ciaccio impegnato nell’emergenza Covid”

«Gli operatori sanitari dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio, che stanno instancabilmente prestando servizio in questa drammatica fase di emergenza sanitaria, non hanno ancora ricevuto l’incremento di retribuzione previsto dal DL n. 18/2020 e dal n. 34/2020 destinato alla remunerazione delle competenze accessorie del personale delle aziende del SSR impiegato nell’attività emergenziale – DCA n. 34 del 23/02/2021». Il consigliere regionale Francesco Pitaro interviene «su un’inadempienza immotivata e irrispettosa del duro lavoro svolto con abnegazione, in una situazione tanto critica e cruciale, da figure professionali imprescindibili per la salute dei cittadini. La liquidazione dei fondi alle ASP e alle Aziende Ospedaliere della regione è stata predisposta dal Dipartimento Salute con decreto dirigenziale N°. 3467 del 01/04/2021. Eppure, il personale del Pugliese-Ciaccio impegnato nell’emergenza Covid non ha ancora percepito alcuna indennità. Perché eludere e procrastinare un più che meritato riconoscimento a chi da un anno a questa parte si espone quotidianamente al rischio di contagio? Il commissario Longo – conclude Pitaro – intervenga senza indugiare oltre per venire a capo di una situazione che ha del paradossale e calpesta i diritti fondamentali dei lavoratori».