Forestazione, una task force per la digitalizzazione dei dati

Una task force per mappare e monitorare i boschi calabresi.«È entrato in azione – riporta una nota dell’assessorato all’Agricoltura, guidato da Gianluca Gallo – il gruppo di sette neolaureati in Scienze forestali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, formato dall’ateneo reggino per dar corso a una serie di attività, tra le quali il coordinamento e l’analisi critica degli attuali strumenti di pianificazione forestale e la predisposizione di linee guida per l’acquisizione digitale dei progetti di forestazione, secondo predefiniti standard cartografici e l’applicazione di metodologie innovative di analisi ed elaborazione dei dati dendroauxometrici».

L’INIZIATIVA«L’iniziativa – è spiegato – rientra nell’ambito dell’accordo sottoscritto tra la Regione e il dipartimento di Agraria, per la conduzione di attività di studio, ricerca e sperimentazione nel settore della forestazione, con particolare riferimento alla gestione forestale, alla prevenzione e lotta antincendio nonché alla sensibilizzazione e diffusione della cultura ambientale».

GLI OBIETTIVI«Nello specifico – prosegue la nota –, i sette giovani professionisti selezionati da UniMediterranea, attraverso apposito bando pubblico, avranno il compito di curare un’attività scientifica di analisi dendrostrutturale dei popolamenti forestali calabresi, al fine di valutarne le peculiarità produttive ed ecologico-ambientali. Contestualmente, sarà attivato un processo di digitalizzazione dei dati forestali e cartografici, onde garantire una fruizione più efficace delle informazioni disponibili».

L’INCONTRO IN CITTADELLA«Nei giorni scorsi il gruppo di lavoro, guidato dai professori Fabio Lombardi e Pasquale Marziliano, è stato in Cittadella – informa l’assessorato – per un incontro operativo al quale hanno preso parte, insieme all’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, anche il direttore generale del dipartimento Agricoltura, Giacomo Giovinazzo, e il dirigente dell’Unità operativa autonoma di Forestazione, Salvatore Siviglia. Nel suo indirizzo di saluto, ricordando come il notevole patrimonio boschivo costituisca una risorsa di primaria importanza per il futuro della Calabria, Gallo ha evidenziato la necessità di poter contare su un numero sempre più folto di tecnici specialisti forestali, obiettivo al quale risponde ora l’impegno del dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea».

IL NUOVO REGOLAMENTO«Inoltre – si evidenzia –, l’assessore si è soffermato sull’utilità e l’importanza di alcuni strumenti già in corso d’utilizzo, come la piattaforma Vidro, nonché sull’ormai prossima entrata in vigore del nuovo Regolamento sulla forestazione, confermando di stare adoperandosi per dare impulso alla approvazione dei piani di gestione (circa 200), essenziali per la corretta pianificazione e gestione del patrimonio forestale calabrese, ma da un quasi un decennio bloccati in attesa di valutazione».