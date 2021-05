Forestazione, Giunta approva Piano antincendi boschivi 2021

La Giunta regionale della Calabria, su proposta dell’assessore alla Forestazione e Caccia, Gianluca Gallo, ha approvato oggi il “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2021”.Nella delibera si dà atto che «ai sensi dell’art. 4 della richiamata legge regionale n.25/2013 le attività regionali di prevenzione e lotta gli incendi boschivi sono esercitate dall’azienda Calabria verde con l’ausilio dei Consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 23 luglio 2003, n.11 e il supporto della Protezione civile».

CACCIASempre su proposta dell’assessore Gallo, la Giunta ha anche individuato i componenti dei Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia per «consentire la piena operatività degli organi di gestione» e per «garantire il principio di rappresentatività dell’ente Regione all’interno degli stessi».L’esecutivo ha inoltre designato, ancora su proposta di Gallo, le commissioni provinciali di esami per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio.