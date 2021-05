Di Natale: “Occorre accelerare sulle vaccinazioni. Mettere in sicurezza i giovani”

“Tenuto conto, anche, di una preoccupante crescita dei casi di

positività al SARS-CoV2 tra i giovani, considerata l’ormai impellente

inizio della stagione estiva 2021, nel ritenere necessario mettere in

campo iniziative incisive e rapide, ho presentato alla Giunta Regionale

una mozione con la quale propongo l’inserimento del sistema di

preadesione dei vaccini anti covid-19, del trasporto gratuito per

raggiungere i centri vaccinali e la predisposizione di un click day per

tutte le fasce d’età superiori ai diciotto anni”. È l’ultima proposta

concreta del Segretario-Questore dell’assemblea regionale della

Calabria, Graziano Di Natale, finalizzata a sortire una netta miglioria

nella campagna vaccinale dopo l’ottimo risultato centrato nel Vax Day

tenutosi in Calabria, nei giorni dedicati al Santo Patrono della

Calabria. “Occorre accelerare sulle vaccinazioni -sottolinea Di Natale –

al fine di tutelare anche i giovani che, per ovvi motivi, quest’estate

potrebbero essere più esposti. In Piemonte, ad esempio, è prevista già

la data del 16 giugno per l’immunizzazione della fascia di età 16/29

anni. Occorre esportare anche in Calabria questo modello e chiedo alla

giunta regionale di farlo al più presto”.

Il Vicepresidente della commissione regionale anti ‘ndrangheta prosegue:

“Le mie sono proposte semplici. Attualmente il sistema di prenotazione

dei vaccini consente l’accesso sulla piattaforma solo alle categorie in

base alle fasce d’età ovvero alle altre categorie autorizzate nel piano

vaccinale.

Nell’ottica del miglioramento della piattaforma di gestione della

prenotazione sarebbe opportuno

adottare il sistema della preadesione per consentire a tutte le classi

d’età, non ancora ricomprese nel piano vaccinale, di accedere al proprio

percorso vaccinale, contenente tutte le informazioni sulla preadesione e

gli appuntamenti già calendarizzati. Il tutto anche per dare modo ai

cittadini di programmare e pianificare gli impegni in vista delle

vacanze estive. Il sistema indicherebbe una fascia temporale nella quale

si verrà presumibilmente chiamati per la vaccinazione. Inoltre -spiega

il Consigliere regionale- al fine di accelerare la campagna di

vaccinazione e mettere in sicurezza i più giovani predisporre un click

day per tutte le fasce d’età superiori a diciotto anni.

Nell’interesse comune propongo anche l’utilizzo totalmente gratuito di

mezzi pubblici per il raggiungimento dei centri vaccinali da parte degli

aventi diritto”.

Di Natale, nel rimarcare l’importanza di adottare questi provvedimenti

anche in Calabria, lancia un accorato appello alla Giunta Regionale:

“Auspico un riscontro positivo verso iniziative, scevre da qualsivoglia

colore politico, da intraprendere nell’interesse pubblico dei cittadini.

Ovviamente -conclude- occorre, anche, sbloccare i ritardi

nell’applicazione della convenzione con le aziende che prevede la

vaccinazione nei luoghi di lavoro ed infine l’avvio delle vaccinazioni

in farmacia. Bisogna cambiare marcia. Resterò vigile”.