Dal 24 maggio all’1 giugno torna il Progetto Gutenberg, la Fiera del libro, della multimedialità e della musica che promuove la cultura e le idee in Calabria attraverso incontri con scrittori, studiosi ed esperti di fama nazionale. Tutti i dettagli del programma saranno presentati in conferenza stampa giovedì 20 maggio, alle ore 11.30, presso la Biblioteca comunale “De Nobili” di Catanzaro alla presenza dei curatori, dei rappresentanti istituzionali e dei partner del progetto.

Riempiremo il vuoto lasciato lo scorso anno, quando siamo stati costretti a rinunciare alla XVIII edizione. Gutenberg si svolgerà online, tramite i servizi offerti da piattaforme e web tv. Prima dell’inizio della pandemia, avevamo scelto come sottotitolo: “Homo Sapiens? Fragile Civiltà”. Gli eventi che hanno travolto il mondo intero hanno reso il tema ancora più pregnante e decisivo.

La fiera accompagnerà la grande rete delle scuole calabresi in un viaggio lungo le tante espressioni della nostra fragilità: la natura e l’ambiente, la specie umana e il mondo animale, il genere femminile, la coesione sociale, la democrazia, il sogno europeo, il progresso, i rapporti fra le società e i popoli.

La vostra presenza è fondamentale per dare nuovo slancio comunicativo all’iniziativa, che si svolgerà per la prima volta in modalità virtuale, e garantire la più ampia informazione sul territorio .