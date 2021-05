Coldiretti Calabria: solidarietà, degustazioni e vendita dei prodotti domani sabato 22 maggio nei mercati coperti di Campagna Amica

E’ sempre in moto la macchina della solidarietà della Coldiretti Calabria nei mercati coperti di Campagna Amica di Cosenza (Piazza Matteotti), Catanzaro Lido (Via Nazionale) e Reggio Calabria (Via Sbarre Centrali) Domani sabato 22 maggio ci sono diverse attività. Innanzi tutto, la Campagna “Abbiamo riso per una cosa seria”; i volontari Focsiv – Volontari nel mondo, offriranno pacchi di riso 100% italiano FdAI – Filiera degli Agricoltori Italiani con una donazione minima, a sostegno degli obiettivi solidali. Un messaggio universale con il quale, contadini italiani e del resto del mondo insieme ai consumatori consapevoli uniti per difendere chi lavora la terra, contro il suo abbandono, per sostenere le piccole comunità rurali, richiedere politiche adeguate, promuovere il valore dell’agricoltura familiare come risposta alla crisi globale, ai cambiamenti climatici, alle migrazioni. Ci saranno anche incontri e degustazioni, con i produttori per far conoscere e apprezzare ai cittadini consumatori la ricca produzione enogastronomica della nostra regione con i prodotti di stagione. Tra le altre iniziative il mercato Coperto di Campagna Amica di Cosenza – comunica il responsabile regionale Mario Ambrogio – offrirà nuove iniziative e si arricchirà anche della presenza degli amici della Cooperativa Sociale “Arca di Noè” con la loro “Cassetta degli Odori Mediterranei”; una simpatica idea che coinvolge attivamente gli ospiti della Cooperativa nella realizzazione di cassettine contenenti le principali piante aromatiche che non possono mai mancare in cucina. Acquistando una cassetta – spiega – si riceverà in omaggio un sacchetto di compost “TerrasanaBio” realizzato da Calabria Maceri con gli scarti organici provenienti dalla raccolta differenziata, selezionati alla fonte, un ottimo fertilizzante che viene utilizzato come ammendante. Un segno tangibile e prova concreta che l’economia circolare è l’unica risposta per una crescita sana e sostenibile”. Inoltre presso il Ristorante FarmFood, nel mercato di Cosenza, nell’area attrezzata situata all’esterno, si potranno gustare le pietanze preparate dalla cucina contadina con piatti della dieta mediterranea e con i prodotti di stagione delle aziende del mercato. “Il tutto – afferma Franco Aceto Presidente di Coldiretti Calabria – all’insegna della sostenibilità e in occasione della giornata della biodiversità con momenti di conversazione e di confronto per interagire profondamente con un modo di fare impresa sempre di più etico, responsabile e salutare. Vogliamo trasferire sempre di più – conclude -sapori e saperi in questi angoli dove vi è l’eccellenza e i profumi di luoghi in un mix perfetto di tradizioni e innovazioni, di lungimiranza, coraggio e passione degli agricoltori.