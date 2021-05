Citrigno: “Soddisfazione per l’integrazione di 11 milioni di euro per le imprese del settore cinema e audiovisivo”

“Apprendo con molta soddisfazione – afferma il Presidente della Sezione Spettacolo Cinema ed Intrattenimento di Unindustria Calabria e Presidente Anec Calabria Giuseppe Citrigno – la notizia dell’approvazione, da parte della Giunta regionale, della delibera che integra con 11 milioni di euro le misure di aiuto alle imprese del settore cinema ed intrattenimento”.

“Devo riconoscere all’Assessore alle Attività Produttive della Regionale Calabria Fausto Orsomarso di aver tenuto fede – continua Citrigno – all’impegno, che aveva assunto nel corso dell’Assemblea di Anec Calabria svoltasi lo scorso 30 aprile, di sostenere uno dei settori che più di altri ha subito le pesanti conseguenze economiche del doppio lockdown”.

Si tratta di un importante segnale di attenzione nei confronti della categoria “cui deve auspicabilmente far seguito quanto annunciato dallo stesso Assessore: la pubblicazione del bando sulla digitalizzazione. Le nostre imprese – aggiunge Giuseppe Citrigno – si trovano nella condizione di dover rinnovare i propri impianti digitali, se vogliono continuare a competere sul mercato. Ma, alla luce della mancanza di incassi da oltre un anno, molte realtà potrebbero trovarsi nella condizione di non poter sostenere investimenti molto onerosi. Proprio per questo l’implementazione di una misura del genere sarebbe quanto mai opportuna e servirebbe a ridare slancio ad un settore profondamente fiaccato da questa lunga crisi”.