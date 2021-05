Catanzaro, consiglieri di Forza Italia e Obiettivo Comune presenti al sit-in per il Sant’Anna Hospital

“Forza Italia e Obiettivo comune saranno al fianco dei lavoratori del Sant’Anna hospital nel sit in organizzato venerdì mattina davanti la sede dell’Asp. Attenti e preoccupati fin dall’inizio di questa drammatica vertenza, riteniamo indispensabile continuare a garantire il nostro pieno sostegno a un’eccellenza sanitaria nel campo della cardiochirurgia come il Sant’Anna. Abbiamo sempre fatto la nostra parte in Consiglio comunale, ma ora che la triade commissariale dell’Asp ha convocato il management della clinica, pensiamo sia fondamentale dimostrare, con una presenza simbolica ma concreta, la nostra solidarietà e il nostro sostegno ai circa 300 dipendenti e alle loro famiglie. Il Sant’Anna è sempre stato una realtà centrale per l’indotto economico che ha contribuito a creare nel quartiere Pontepiccolo, ma soprattutto è stata ed è ancora presidio di buona sanità e di speranza nei confronti di migliaia e migliaia di persone. In questi mesi abbiamo purtroppo assistito a un lungo tira e molla che, ci auguriamo, non sia stato controproducente. E auspichiamo che venerdì l’Asp posi una pietra definitiva – e ovviamente positiva – sul processo di accreditamento e di firma del contratto con la struttura d’eccellenza, che non è “solo” una clinica privata, ma un riferimento forte per l’intero sistema sanitario della nostra regione”.