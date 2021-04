Tenta furto in abitazione ma trova proprietario, arrestato

I carabinieri hanno arrestato e posto ai domiciliar a Catanzaro F.F., di 30 anni, di origine marocchina, regolarmente presente sul territorio nazionale, con l’accusa di tentata rapina, violazione di domicilio e minaccia.

I militari, a seguito di una richiesta, si sono recato in un condomino nella zona nord della città per un presunto furto in atto in un’abitazione.

Giunti sul posto hanno trovato il proprietario dell’appartamento coinvolto in una colluttazione con l’altro. Vicino ai due, a terra, un coltello ed un cacciavite. I carabinieri hanno subito bloccato i due e ricostruito l’accaduto. Da quanto emerso il trentenne, già noto alle forze dell’ordine, dopo essere riuscito ad entrare nel palazzo, armato di coltello, rompendo un vetro del portone principale, aveva forzato, usando il cacciavite, la porta d’ingresso dell’abitazione. In casa però si era trovato di fronte il proprietario, a lui noto e con il quale in passato aveva già avuto diversi screzi. Aveva tentato di prendergli il telefono cellulare facendo nascere la colluttazione. Nessuno dei due ha riportato ferite. Il cacciavite e il coltello sono stati sequestrati.. (ANSA).