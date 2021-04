Sanità – Protesta alla Cittadella regionale: occupati gli uffici del commissario Longo

Cinque persone sono salite, per protesta, sul tetto della Cittadella di Catanzaro, sede della Regione Calabria. I manifestanti fanno parte del comitato “Cittadini e cittadine calabresi per la sanità pubblica” he da due giorni stanno manifestando a Cosenza con l’occupazione degli uffici dell’Azienda sanitaria provinciale.

I manifestanti si sono poi spostati nei locali dell’Ufficio del Commissario per il rientro del debito della Sanità guidato da Guido Longo.

È un nuovo segno di protesta in concomitanza al sit-in che si sta tenendo a Roma dinanzi la sede del ministero della Salute.

Il gruppo di attivisti chiede l’immediata assunzione nuovo personale sanitario, la riapertura delle strutture ospedaliere chiuse e il ‘congelamento’ del debito sanitario. (ANSA).