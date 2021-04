Rilancio dell’Area Centrale della Calabria. Domani a Catanzaro manifestazione unitaria dei sindacati

Domani mattina, dalle ore 10.00, presso la Prefettura di Catanzaro si terrà la manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil dell’Area vasta Vibo-Catanzaro-Crotone, organizzata per riportare all’attenzione dell’istituzioni competenti la grave crisi, aggravata dal protrarsi dell’emergenza pandemica, che sta attanagliando i comparti economici dell’area centrale della Calabria.

“Come sindacati siamo consapevoli dei gravi ritardi che si sono accumulati negli anni ma, allo stesso tempo – sostengono Cgil, Cisl e Uil – siamo convinti che serva una nuova fase che guardi alle possibili condivisioni per un‘azione sinergica, protagonista di una propositiva stagione di confronto sociale, che occorra agire con una visione d‘insieme che possa generare e mettere in campo proposte concrete ed efficaci per la ripartenza del territorio”.

In allegato alla mail troverete la piattaforma per il rilancio dell’Area centrale della Calabria che è stata elaborata al termine degli attivi unitari dell’Area vasta Vibo-Catanzaro-Crotone dello scorso 21 aprile.