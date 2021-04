Nascondeva cocaina in un vaso da fiori, arrestato 30enne

I militari, nel corso di una perquisizione nell’abitazione del trentenne, hanno trovato la sostanza stupefacente che era stata suddivisa in dosi da un grammo contenuti all’interno di15 involucri di colore bianco termosaldati. Durante la perquisizione sono stati trovati anche materiali per il confezionamento e la pesatura assieme a 1.500 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.