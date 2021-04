Misure forestali, aperti i termini per le domande

Aperti i termini per la presentazione – attraverso il portale Sian – delle domande di riconferma delle misure a superficie forestali.

Lo comunica l’assessorato regionale all’Agricoltura, guidato da Gianluca Gallo.

LE MISURE

«Le misure in questione – spiega una nota dell’assessorato – riguardano tre trascinamenti delle passate programmazioni dei fondi comunitari, ovvero la ex 221 del Psr Calabria 2007/2013 “Primo imboschimento dei terreni agricoli” (anno d’inizio impegno 2016, anno di fine impegno 2030); la ex 223 “Imboschimento di terreni non agricoli” (anno d’inizio impegno 2016, anno di fine impegno 2021); la Reg. 2080/92 “Primo imboschimento di terreni agricoli” (anno d’inizio impegno 2002, anno di fine impegno 2021). Inoltre, rispetto alla programmazione attuale, sarà possibile chiedere il sostegno per la misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”, intervento 8.1.1 “Imboschimento e creazione di aree boscate” (inizio impegno 2021, fine impegno 2025)».

PRESENTAZIONE DOMANDE

«Le domande – si precisa –potranno essere presentate entro il 17 giugno 2021, oppure comunque nell’arco dei successivi venticinque giorni di calendario, in tal caso con l’applicazione delle penalità fissate nella circolare Arcea n. 5 del 24 marzo 2021».

GALLO: «PRATICA VITALE»

«L’imboschimento delle superfici agricole e non agricole – commenta l’assessore Gallo – è una pratica forestale vitale per una regione come la Calabria, ricca di foreste di pregio. L’apertura dei termini per richiedere i pagamenti consentirà ai beneficiari del Psr di portare avanti le attività finalizzate alla tutela ed allo sviluppo dell’inestimabile patrimonio forestale regionale che, attraverso le risorse comunitarie, deve essere preservato e valorizzato».