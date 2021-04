Il 24 aprile l’incontro promosso dal Lions Club Catanzaro Host

Come hanno reagito le organizzazioni sanitarie mondiali all’impatto con la pandemia da COVID-19? Ma, soprattutto, come ha reagito il nostro Sistema Sanitario Nazionale? Quali sono gli effetti che il Coronavirus ha avuto sulla nostra società, sulla vita dei nostri giovani? Come potremo curare le ferite dell’anima, quelle invisibili, dei nostri bimbi, dei nostri ragazzi, specie in un paese che considera una perdita di tempo la cura della loro salute mentale? Saremo in grado di ridare uno “scopo” ai nostri adolescenti?

Non è facile rispondere a questi quesiti ma il Lions Club Catanzaro Host vuole dare il suo contributo attraverso un incontro-confronto stimolante e costruttivo dal titolo “Anatomia di un pandemia-Anno I D.C. (Dopo Covid)” che si terrà il 24 aprile alle ore 15 sulla pagina facebook del Club.

Ad aprire l’appuntamento sarà il past governatore del Distretto Lions 108 Ya, Giuseppe Iannello. I lavori saranno introdotti dal presidente del Lions Catanzaro Host, Antonio Scarpino.

La prima sessione sarà moderata da Francesco Accarino, I vice governatore Distretto Lions 108 Ya, e Domenico Minasi, presidente della sezione calabrese della Società Italiana di Pediatria.

Seguiranno gli interventi di Maria Bitonte, vice cerimoniera Distretto Lions 108 Ya; Antonio Messa, già ordinario della cattedra di Economia aziendale all’Università L.U.D.E.S. di Lugano– Pazzallo; Giuseppe Raiola, direttore U.O. Pediatria della A.O. “Pugliese-Ciaccio” e past president Lions Club Catanzaro Host; Federico Bianchi di Castelbianco, psicologo e psicoterapeuta dell’età evolutiva, direttore dell’Istituto di Ortofonologia di Roma.

Nella seconda sessione – moderata da Tommaso Di Napoli del Lions Club Eboli-Pattipaglia Host e Franco Scarpino, II vice governatore Distretto Lions 108 Ya – si susseguiranno le relazioni di Antonio Marziale, già garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria, e Rossella Anfosso, responsabile del Servizio Promozione della Salute, afferente al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catanzaro.

Le conclusioni saranno a cura del governatore del Distretto Lions 108 Ya, Antonio Marte.