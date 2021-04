Giornalista intimidita dopo aver scattato una foto al processo “Rinascita Scott”: protesta l’Ordine dei Giornalisti della Calabria

“Un episodio su cui è necessario che si faccia piena luce anche per evitare che il comportamento di un singolo offuschi l’immagine dell’Arma dei carabinieri e dei tanti rappresentanti delle forze dell’ordine che quotidianamente sono in trincea per combattere la criminalità comune e mafiosa”.

E’ quanto sostiene il presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Giuseppe Soluri, in riferimento a quanto avvenuto stamattina nell’aula bunker del processo Rinascita-Scott a Lamezia Terme. Vittima dell’episodio la giornalista Alessia Truzzolillo che segue quotidianamente l’importante processo. Alessia Truzzolillo ha raccontato di essere stata di fatto spinta verso una sorta di corridoio laterale dell’aula bunker da un carabiniere poi individuato come caposcorta. “Sono improvvisamente stata avvicinata per una foto scattata al pm che interrogava il collaboratore Andrea Mantella” -ha detto Alessia Truzzolillo. “Attenta a non riprendere i monitor con i detenuti -ha aggiunto la giornalista- ho zoomato sul magistrato quando ho notato un uomo, dall’altra parte dell’aula che si agitava e mi faceva segno di andare lì. Ci siamo incontrati a metà corridoio e l’uomo mi ha subito investito con un ‘ora tu cancelli quelle riprese’. Poi, minacciando di cacciarmi dall’aula, mi ha spinto verso il corridoio con un gesto a metà tra la spinta e l’afferrarmi da sotto l’ascella. Mi sono divincolata e ho chiesto di non essere toccata. Nonostante mi avesse messo le mani addosso l’uomo mi ha intimato di non agitare le mani che io muovevo nell’aria, spaventata da quei modi, per fargli capire che c’è un’ordinanza del Tribunale di Vibo Valentia che autorizza la stampa a fare video e foto. Ho recuperato l’ordinanza che avevo salvata nella mail per fargliela leggere ma mi ha fatto capire che non gli interessava niente e che voleva vedere le foto, asserendo che non avevo l’autorizzazione a riprendere la scorta e, dopo avere preso il mio cellulare, ha preso a sfogliare il mio album personale per accertarsi che non vi fossero altre foto. Nel corridoio con me sono entrati anche i carabinieri addetti alla sicurezza ma -ha precisato Alessia Truzzolillo- con tutt’altro atteggiamento. Sono stata trattenuta in quel corridoio per oltre mezz’ora, tanto che la cosa, notata da diversi avvocati che avevano assistito alla scena ha spinto qualche legale a venire a vedere cosa stesse succedendo. Ero agitata, stretta contro un muro, frustrata per non poter esercitare un mio diritto sacrosanto di cronaca e per dovermi confrontare con un militare che con modi aggressivi sapeva solo minacciarmi di buttarmi fuori con frasi del tipo ‘adesso vediamo se le foto vanno bene e se tu resti ancora qui’. Alcuni avvocati -ha aggiunto Alessia Truzzolillo- hanno anche minacciato di fare sospendere l’udienza e mi hanno chiesto se avessi bisogno di assistenza. Dopo un tempo infinito -ha aggiunto la giornalista –sono riuscita a tornare in fondo all’aula