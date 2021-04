Ferrovie della Calabria: in arrivo 12,8 milioni per due interventi nel Catanzarese

In arrivo un totale di € 12.800.000,00 dal MIMS per Ferrovie della Calabria per due importanti interventi infrastrutturali che interesseranno la linea ferroviaria regionale.

Il primo destinato alla realizzazione della nuova stazione ferroviaria di Catanzaro Città. Con questi lavori si potrà migliorare la fruibilità della linea ferroviaria che giunge a Catanzaro e si estende poi su Catanzaro Lido e, a breve, anche su Germaneto. L’intervento avrà anche la funzione di ricucitura della parte alta e di quella parte bassa del centro della città di Catanzaro.

Il secondo intervento finanziato permetterà di realizzare un posto di scambio sulla tratta tra le stazioni di Catanzaro Pratica e Catanzaro, consentendo così di aumentare la frequenza dei treni sulla tratta Catanzaro Città – Catanzaro – Catanzaro Lido – Germaneto.

Il complessivo potenziamento della tratta ferroviaria consentirà, tra l’altro, di migliorare il servizio di trasporto offerto nell’area del capoluogo regionale con una rilevante riduzione del ricorso al trasporto privato, a tutto vantaggio dell’ambiente.