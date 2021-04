Coronavirus – Tamponi antigenici per il personale di Ferrovie della Calabria

Hanno dato esito “negativo” i tamponi effettuati finora grazie al

laboratorio mobile attrezzato per effettuare il test antigenico

molecolare destinato a tutti i dipendenti interessati grazie alla

campagna di screening avviata da Ferrovie della Calabria per tutti i

lavoratori, con particolare attenzione per coloro che hanno contatti con

il pubblico.

In questo periodo così delicato, considerato l’andamento della curva dei

contagi da COVID-19, oltre agli adempimenti previsti dalla vigente

normativa – igienizzazione e sanificazione rotabili e locali

aziendali, con installazione termoscanner e dispenser ove necessario

nonchè applicazione dei richiesti avvisi al pubblico – FdC,

nell’interesse della clientela e delle maestranze, ha voluto porre

massima attenzione nell’attuare tutte le misure utili a contrastare la

diffusione del COVID-19.

Lo screening tuttora in corso, oltre ai test già di recente effettuati

presso strutture esterne, sta avvenendo presso i luoghi di lavoro

aziendali mediante l’utilizzo di un laboratorio mobile.

In questo modo tutta la produttività della Società potrà proseguire in

sicurezza, nella consapevolezza che le misure adottate favoriscono la

possibilità di intervenire anche nei casi di soggetti asintomatici che

rappresentano la maggiore insidia per la diffusione del COVID-19.