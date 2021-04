Consiglio su sanità, Gallo: “Governo garantisca più vaccini”

«La presenza di Guido Longo in Consiglio regionale testimonia un rinnovato rapporto di collaborazione tra la Regione e l’Ufficio del commissario; un rapporto che, purtroppo, negli ultimi anni è stato molto conflittuale e non ha fatto bene ai calabresi».Lo ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo, nel suo intervento in Consiglio regionale durante il dibattito sulla Sanità.«Sappiamo bene – ha aggiunto – che le competenze del commissario e della Giunta sono differenti, ma stiamo collaborando per imprimere più forza al piano vaccinale. Su tutte le altre questioni, ragioneremo dopo l’emergenza pandemica, ma ora quello che più conta per la Calabria è avere dal Governo una maggiore disponibilità di vaccini».«Sarebbe importante – ha concluso Gallo – che tutto il Consiglio chiedesse oggi con forza questa disponibilità all’Esecutivo. Stiamo entrando a regime sulle vaccinazioni ed è il momento di spingere ancora, nelle farmacie e nei luoghi di lavoro».